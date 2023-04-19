أسعار مصيف الساحل الشمالي 2023.. خدمات فندقية لجميع الزوار

مع ارتفاع درجة حرارة الجو واقتراب فصل الصيف، يحرص الكثيرون على معرفة أسعار المصايف، وتحديدًا أسعار مصيف الساحل الشمالي 2023، التي تختلف حسب الموقع في المنتجعات السياحية ومدى قرب الشالية أو الفيلا من البحر، بالإضافة إلى المساحة وعدد الغرف والخدمات والتشطيب والفرش والخدمات المتوافرة، في ظل الإقبال الشديد على الساحل والأجواء الجميلة الذي يتمتع بها مع بداية عيد الفطر 2023 وعلى مدار موسم الصيف.

وتبدأ أسعار مصيف الساحل الشمالي 2023، من سعر 1500 جنيه إيجار الشاليه الصغير غرفة واحدة وحمام ومطبخ، وليس قريبًا من البحر، حسب عيد الأمير مدير مكتب إدارة عقارات سياحية في الساحل لـ«الوطن»، كما توجد مساحات أكبر في الشاليهات والفيلات تستوعب أعداد كبيرة وعائلات.

أسعار مصيف الساحل الشمالي 2023

كما يصل سعر الشاليه غرفتين ومطبخ وحمام بسعر إيجار 3 آلاف جنيه في الليلة الواحدة، مع وجود جميع الخدمات الفندقية والمرافق من كافتريات ومحلات تجارية للتسوق ومطاعم وحمامات سباحة في المنتجعات، بالإضافة إلى وجود شاطئ خاص في كل منتجع به جميع الخدمات في نطاق منطقة العلمين وسيدي عبد الرحمن.

خدمات مصيف الساحل الشمالي 2023

وحول خدمات الساحل الشمالي، قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يجري التنسيق من خلال مجالس المدن العلمين والحمام والضبعة، على توفير جميع الخدمات ووسائل الراحة لزوار المحافظة، ومنها الساحل الشمالي من الكيلو 63 من حدود المحافظة من اتجاه الإسكندرية حتى الوصول إلى مرسى مطروح، من خلال ضخ كميات إضافية لمياه الشرب فضلًا عن رفع حالة الطوارئ في المستشفيات المركزية وهي: «الحمام المركزي، مستشفى العلمين نموذجي، مستشفى الضبعة المركزي، مستشفى رأس الحكمة المركزي، المركز الطبي الحضري في سيدي عبد الرحمن»، مع زيادة عدد سيارات الإسعاف في الساحل الشمالي ومتابعة غرفة عمليات المحافظة والغرف الفرعية بالمدن، للرد على استفسارات المواطنين وحل مشاكلهم مع تجديد الرقابة على الأسواق في نطاق المدن، وزيادة المعروض من المواد الغذائية وإسطوانات البوتاجاز والحملات التموينية وتكثيف النظافة العامة بالشوارع والميادين.