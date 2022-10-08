مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في الساحل الشمالي.. وطريقة تقديم الشكوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم، السبت، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

مواعيد ضخ المياه بالمناطق التابعة بشركة مياه مطروح

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9.30 مساءً.

- منطقة عمارات «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 5.30 مساء.

- منطقة «شرق المدينة» من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 5.30 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 4.30 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.

أرقام تليفونات تلقى شكاوى المواطنين بنطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت مياه الشرب، إلى أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن على رقم 125 أو من أى تليفون أرضي على الأرقام التالية: «0464949851-0464949852 - 0461251125 - 0464760000 - 0464760001- 0464760002»، أو عن طريق رسائل واتس آب على الرقم «01103971010»، أو عن طريق الرسائل على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

فريق عمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن والتعامل معها على الفور

وأعلنت مياه الشرب بالبحر الأحمر عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هناك فريقا يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والتعامل معها فورًا.