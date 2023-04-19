ما مصير مسرب وثائق البنتاجون السرية أمام المحكمة الفيدرالية اليوم؟

يقف جاك تيكسيرا، المتهم بتسريب وثائق البنتاجون السرية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أمام القاضي بمحكمة بوسطن الفيدرالية الأمريكية، في جلسة استماع من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب أن يظل خلف القضبان أثناء انتظار المحاكمة، حيث أن قرار القاضي هو من سيحدد مصيره خلال الساعات المقبلة.

مصير المتهم بتسريب الوثائق البنتاجون السرية

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، من المقرر أن يكشف المدعون العامون عن تفاصيل جديدة عن قضيتهم ضد المتهم في مثل هذه الجلسة، لإثبات أن تلك المعلومات كافية لجعل قضية المتهم تشكل خطرا محتملا على الأمن القومي فى حال إذا تم إطلاق سراحه، كما أن الخطوة القانونية الأكثر أهمية هي لائحة الاتهام، وهي وثيقة من شأنها أن تتضمن وصفا أكثر تفصيلا لأفعاله مما تم الإعلان عنه سابقا، ومحاسبة أكثر تحديدا للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بالتحقيق السريع في الوثائق المسربة.

وكان قد أمر قاضي محكمة بوسطن الفدرالية، الجمعة الماضية، ببقاء المتهم خلف القضبان حتى جلسة الاستماع اليوم الأربعاء.

ويذكر أنه جرى إلقاء القبض على جاك تيكسيرا، البالغ من العمر 21 عاما من قبل عملاء مدججين بالسلاح في منزله في ماساتشوستس، خلال الأسبوع الماضي، كما أنه وجه إليه تهمة الاحتفاظ غير المصرح به، ونقل معلومات عسكرية سرية للدفاع الوطني الأمريكي تتعلق بقضايا الأمن القومي الكبرى، وذلك بموجب قانون التجسس.

تحقيقات بشأن الوائق السرية المسربة

ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، أكد قادة القوات الجوية الأمريكية، إنهم يسعون إلى معرفة كيف وصل طيار وحيد إلى آلاف من الوثائق السرية للغاية، ونشرها على منصة «ديسكورد» Discord، وهي منصة وسائط اجتماعية تحظى بشعبية بين اللاعبين، وتمت مشاركتها على نطاق أوسع، تم تغيير بعضها لاحقا وإعادة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

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