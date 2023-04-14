تعرف على العقوبة المحتملة لمسرب الوثائق السرية الأمريكية

سيمثل المشتبه به في تسريب الوثائق الأمريكية السرية جاك تيكسيرا، البالغ من العمر «21 عاما» أمام المحكمة اليوم الجمعة، في بوسطن، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

ظهور الوثائق السرية على «ديسكورد»

وظهرت الوثائق السرية المسربة في مارس الماضي على منصة «ديسكورد»، فيما تضمنت تقييمات استخبارية مفصلة بينها الأزمة الأوكرانية، فيما لم تحدد السلطات الأمريكية التهم التي يواجهها تيكسيرا، فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنه يمكن توجيه اتهامات لانتهاكه قانون التجسس.

وأوضحت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن يمكن للمدعين العامين السعي للحصول على اتهامات فردية لكل وثيقة قام بتسريبها تيكسيرا، والتي قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

تيكسيرا سيتهم بانتهاك قانون التجسس

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن المشتبه به في تسريب الوثائق السرية، سيتهم بانتهاك ما يسمى بقانون التجسس.

وتعاقب الفقرة 793 من المادة 18 من كتاب النظام الأساسي للولايات المتحدة المتعلقة بجمع المعلومات المتصلة بالدفاع أو إحالتها أو فقدانها على الحصول على هذه المعلومات بقصد أو سبب كاف للاعتقاد بأن هذه المعلومات يمكن أن تستخدم للإضرار بالولايات المتحدة أو لصالح أي دولة أجنبية، فيما نصت الفقرة على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أنه قد يتم توجيه الاتهام إلى المشتبه به في تسريب الوثائق السرية بشكل منفصل فيما يتعلق بكل وثيقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تعليماته إلى وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن، بمراجعة آلية الوصول إلى بيانات المخابرات الأمريكية لمنع تسريبات جديدة.