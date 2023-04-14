وزير الدفاع الأمريكي: مراجعة قوائم المطلعين على الوثائق السرية المسربة

وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بمراجعة قوائم المطلعين على الوثائق السرية المسربة، مضيفا أن «واشنطن» لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على أسرار الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اعتقال المشتبه به في تسريب الوثائق السرية

وأمس الخميس، أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اعتقال عنصر في الحرس الوطني يشتبه في تسريبه الوثائق السرية على الإنترنت، مضيفا في مؤتمر صحفي مقتضب أن المشتبه به يدعى جاك تيشيرا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، في بيان، إن عناصره قامت بإلقاء القبض على مشتبه به وهو مستمر في مداهمة أحد المنازل شمال بلدة دايتون بولاية ماساتشوستس الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة.

إطلاع بايدن على عملية الاعتقال

وفي سياق متصل، أشار مسؤول أمريكي، إلى إطلاع الرئيس جو بايدن، على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال المشتبه به في تسريب الوثائق السرية، خلال الفترة بين خطابه أمام البرلمان الأيرلندي ومغادرته.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، قال في وقت سابق، إن الوزارة تتخذ خطوات لتقليص الأشخاص الذين يتلقون معلومات استخباراتية سرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قدرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، حجم الوثائق السرية المسربة بشأن أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، على الإنترنت بأكثر من 100 وثيقة، مشيرة إلى أن الوثائق مؤرخة في أوائل مارس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.