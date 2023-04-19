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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
12:45 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
امتحانات الصف السادس الابتدائي- أرشيفية

امتحانات الصف السادس الابتدائي- أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للمدارس الرسمية اللغات والعامة، للفترتين الصباحية والمسائية مع وضع ضوابط الامتحانات للقائمين على الامتحانات والطلاب بداية من وضع الامتحان لأداء الامتحانات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، 4 أيام في شهر مايو المقبل، لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي بنهاية العام، بالمواد الفرعية والرئيسية، خلال  فترة زمنية حددتها ما بين ساعة ونصف وساعتين ونصف وفقًا لكل مادة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسى الثاني، وفقًا لمديرية التربية والتعليم كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف، امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- يوم السبت 6 مايو: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف، ومادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 مايو: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات للصف السادس الابتدائي

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عِدة ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني، منها:

- تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها مديرية الصحة بسوهاج.

- إعلام الطلاب بجدول الامتحانات وتصويره.

- تسيير الامتحانات بالتبادل يوم ويوم مع الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

- يوم الخميس 4 مايو عطلة رسمية من الامتحانات لعيد العمال.

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بقلم شيماء دراز