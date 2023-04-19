بكاء جابر القرموطي على الهواء.. وكواليس عودة برنامج مانشيت

تحدّث الإعلامي جابر القرموطي خلال استضافته في برنامج أنا والقناع، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على فضائية الحياة، عن أصعب اللحظات التي مرّت عليه أثناء انقطاعه عن برنامج مانشيت لمدة 4 سنوات، قائلًا: «كان بقالي 4 سنين سايب البرنامج، وقدمه 2 من الزملاء ليهم كل التقدير والاحترام».

جابر القرموطي يبكي على الهواء في أنا والقناع

ودخل جابر القرموطي في نوبة من البكاء، خلال برنامج أنا والقناع، أضاف خلال حديثه أنّه تفاجأ باتصال الإعلامي أحمد فايق، وقال: «كلمني وقال لي، مش عايز ترجع البرنامج؟»، وبعد التفاوض على عودته مرة أخرى دخل الزميل أحمد نديم، إلى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، لتعريفهما ببعضهما، فقال له الأخير: «يا أخونا الراجل ده ليه فضل كبير علينا».

وتابع القرموطي: «إدارة القناة سألوني هتقدم إيه؟، رديت قولتلهم برنامج معين بس هما قالولي ليه أنت متقدمش برنامج مانشيت؟، ودي كانت قمة الطبطبة المهنية، ورجعت في اللحظة دي، معقولة يرجع البرنامج تاني؟».

وقال القرموطي، إنّه كان لديه شعور قاسٍ بسبب ابتعاده عن البرنامج وكان يتمني العودة له مرة أخرى، قائلًا: «كنت في مرة بأكل قطط في الشارع، وقولت عايز أرجع برنامج مانشيت حتى لو كانت حلقة واحدة في الأسبوع».

وتحدث القرموطي، عن أنّه يسعى دائمًا للهروب من الواقع بنسبة 50% من أجل التجديد والبحث عما ينجزه خلال فترات لاحقة، وأنّ 80% مما نعيشه يكون باختيارنا و20% يكون باختيار الآخرين، لكن الاختيار الأول والأخير يظل بيد الله سبحانه وتعالي، متابعا: «أنا دائما مبتسم في الأزمات أو الفرح، وكنت باخد ورق دشت وأنزل في الشارع للناس علشان أعمل معاهم المقالات أو التحقيقات، والتلفزيون علمني أبقي شوارعي صح، وبنزل لأي مكان ولأي مستوى، وعمري ما قابلت حد في حياتي المهنية وقالي أنت مرفوض».