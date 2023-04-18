جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: «لا أنزعج من فكرة الموت»

قال الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، إنه أوصى عند موته يدفن في قريته بجوار أقاربه.

وأضاف «القرموطي» خلال لقائه ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، «لا أنزعج من فكرة الموت، ولو شعرت بالموت هروح أقعد مع أهلي هناك، أنا رايح لإخواتي وأبويا وأمي وقرايبي وعيلتي اللي في البلد».

أما أموت هروح للونس

وتابع: «المدافن بينها وبين بيتنا 10 دقائق مشي، ورايح للونس، وفي عز الأزمة والضغط عمري ما انزعجت من فكرة الموت، وأنا من الناس اللي أما أخويا جلال مات حمدت ربنا، لأنه كان تعبان بقاله سنتين، أما شقيقي طارق اللي مات فجأة، وهما ممتوش لأنهم جوايا وأنا مش خايف من الموت».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.