جابر القرموطي لـ أنا والقناع: «مبحبش يكون ليا صديق.. الكل زمايل»

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه ليس له أصدقاء ولكن كل من حوله هم مجرد زملاء، حيث إنه لا يرغب دائما في أن يكون له شخص قريب منه خوفا من أن يصدم فيه مستقبلا، «الزملاء عندي درجات، ومبحبش يكون ليا صديق لأني مبحبش اتصدم في الشخص لأني ممكن أموت».

القرموطي: مشكلتي لم تكن يوما مالية

وأضاف «القرموطي» خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، والذي تقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية الحياة، أنه في كثير من الأحيان فقد ضاقت به الدنيا، حيث إن مشكلته لم تكن يوما مالية ولكن المشكلة دائما ما تكون بخصوص عمله وكيانه.

وتابع الإعلامي جابر القرموطي: «المشكلة عندي هو الشغل والحياة والكيان، وفجأة الدنيا هديت شوية معايا مع مسؤوليات زادت وأفكار عمالة تتراكم عليا وكنت خايف أكون هدف للسوشيال ميديا لما أقدم حاجة هلس، والحمد لله ربنا حافظ عليا».