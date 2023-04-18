جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: ابتسم دائما حتى وقت الأزمات

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه دائما ما يسعي للهروب من الواقع بنسبة 50% على الأقل من أجل التجديد والبحث عما سينجزه خلال فترات لاحقة.

القرموطي: 80% مما نعيشه باختيارنا

وأضاف «القرموطي» خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، والذي تقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية الحياة، أن 80% مما نعيشه دائما ما يكون باختيارنا و20% من الباقي يكون باختيار الآخرين، لكن يظل الاختيار الأول والأخير بيد الله سبحانه وتعالي.

وأضاف الإعلامي جابر القرموطي: «أنا دائما مبتسم في الأزمة أو الفرح على طول، وكنت باخد ورق دشت وانزل للناس في الشارع علشان أعمل معاهم التحقيقات أو المقالات، والتلفزيون علمني أني أبقي شوارعي صح، وبنزل في أي مكان ولأي مستوى وفي أي وضع، وعمري ما قابلت حد في حياتي في حياتي المهنية قالي أنت مرفوض».