ضبط 9.5 كيلو مخدرات وأسلحة في القاهرة والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، حال وجوده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلوجرام، و5060 قرصا مخدرا، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما جرى ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة نصف نقل دون تراخيص قيادة أحدهما وملك شقيقه، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلوجرام، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي.

وجرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وترجله منها قبل الوصول لمحطة تحصيل الرسوم، وبحوزته 4,500 كيلوجرام حشيش، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بوقائع الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.