ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (أول وثان العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

- ضبط (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالي - هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 جنيه تقريبًا).