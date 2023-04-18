تفاصيل حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة.. اعرف العقوبة

خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في البحيرة، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم مقيم بمنطقة أبو المطامير بالبحيرة له معلومات جنائية، زاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بذات المنطقة، من أجل تحقيق الربح المادي.

حيازة 120 طربة حشيش

تابعت التحقيقات، اعتراف المتهم بحيازته 120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلوجراما بقصد الاتجار، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بقصد الدفاع، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

أوضح المحامي محمود عبدالله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.