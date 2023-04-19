تجهيز 363 مسجدا و531 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

استعدادات عيد الفطر في الإسكندرية

وأشار «الشريف» إلى أنه تم الانتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف يقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وتبلغ 363 مسجدًا و531 ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسي أبو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفي حالة وجود ظروف طارئة، يمارس الإمام الاحتياطي عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

زيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

وأضاف أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتماده من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن التنسيق مستمرًا ومتواصلًا مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل أداء المواطنين لصلاة عيد الفطر المبارك.