أعلنت وزارة الأوقاف عن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية التي تفتح أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لتتاح في جميع مناطق الإسكندرية التسعة حسب الكثافة السكانية في كل منطقة.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية

وحول عدد ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة الإسكندرية، قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن الساحات والمساجد التى جري تخصيصها هى 281 ساحة ومسجدا سيتم تأدية صلاة عيد الفطر المبارك بهم.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية وطبقا لأوقاف الإسكندرية جري تقسيمها ساحات صلاة عيد الفطر كالتالي:

- الدخيلة 24 ساحة.

- شرق الإسكندرية 16 ساحة.

-‏ العامرية 39 ساحة.

-‏ المتتزة 34 ساحة.

-‏ وسط الإسكندرية 15 ساحة.

-‏ محرم بك 33 ساحة.

-‏ الجمرك 10 ساحات.

-‏ الرمل 65 ساحة.

-‏ برج العرب 26 ساحة.

صلاة العيد 2023 في محافظة الإسكندرية

وتنتشر ساحات صلاة العيد بمحافظة الإسكندرية بجميع مناطقها، وأكد الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية لـ«الوطن » أن المديرية راعت التعداد السكاني لكل منطقة، وكذلك المساحة وتم توزيع عدد الساحات من منظور مدروس لتغطى كل أماكن الإسكندرية.

استعدادات أوقاف الإسكندرية

وحول استعدادات أوقاف الإسكندرية لعيد الفطر أضاف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المديرية استعدت بشكل كامل لصلاه عيد الفطر 2023 وتم التحذير من إقامة ساحات لأداء صلاة عيد الفطر بشكل عشوائي أو دون الحصول على تصريح.