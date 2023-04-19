أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الشرقية.. الطقم بـ200 جنيه

تشهد شوارع الزقازيق وبعض شوارع المدن وكذلك المحلات بالقرى بمحافظة الشرقية، زحامًا من المواطنين في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك لشراء ملابس العيد، فيما يلجأ المواطنون إلى أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الشرقية، التي يبدأ فيها سعر القطعة للأطفال والشباب بنحو 65 جنيهًا، كما يبدأ سعر الطقم كاملا بنحو 200 جنيه، ولعل من أشهر وأرخص أماكن لبيع الملابس بالشرقية، شوارع البوستة ومولد النبي والمكاتب والحمّام ومنطقة المنتزه والصاغة والصيادين.

والتقت الوطن بعدد من المواطنين المقبلين على شراء ملابس عيد الفطر 2023 في أواخر أيام شهر رمضان، إذ قالت هند عبد النبي، إحدى مواطنات الشرقية وأم لـ4 أطفال، إنها اعتادت البحث عن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الشرقية، مثل محلات وكالة البلح بقلب مدينة الزقازيق، بالإضافة الى المحلات بالشوارع التجارية مثال شارع المكاتب ومولد النبي، معلقة: «اشتريت الكوتشي بحوالي 200، وأغلى طقم كان بـ500 جنيه» حسب قولها.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الشرقية

بينما أشارت نهلة ممدوح، إلى أنها تفضل شراء ملابس أطفالها من منطقة المنتزه أو شارع البوستة خاصة وأنّ الأسعار قليلة، إذ تستطيع شراء التي شيرت بين 65 و75 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البنطلون الأطفالي حسب العمر من 120 جنيهًا وحتى 200 جنيه، معلقة: «بشتري من الزقازيق بأسعار مخفضة من المحلات والشوارع أما لنفسي بفضل شراء العبايات البيتي والسمراء من أبو كبير».

أسعار ملابس العيد في معرض أهلًا رمضان

وقال أحمد الهلباوي بائع بمعرض أهلا رمضان بالزقازيق، إنّ المعرض يضم أرخص ملابس عيد الفطر بأسعار قليلة يستطيع المواطن شرائها، لافتًا إلى أن أسعار الرجالي تبدأ من 150 جنيهًا وحتى 250 جنيهًا للقميص والبنطلون الرجالي، بينما متراوح أسعار لبس الأطفال قميص وبنطلون أو سكيرت من 100 وحتى 200 جنيه.

وأشار محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إلى أنّ الأسعار بمعارض أهلًا رمضان تم الاتفاق على تخفيضها بنحو 50%، بينما تختلف الأسعار في الشوارع التجارية ربما تصل لسعر أعلى نسبيًا، لافتًا الى أن الأسعار في شوارع البوستة ومولد النبي أشهر وأرخص سعرًا مقارنة بالمحلات التجارية بمنطقة القومية أو المشهورة بارتفاع سعرها، لافتًا إلى أن الأسعار مخفضة نسبيا في شوارع البوستة والمحلات داخل المنتزه والشوارع الداخلية ومحلات الجملة كشارع المكاتب.