أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير خلال العيد.. الدخول للأطفال بالمجان

قال الدكتورعلي عبد الحليم، مديرالمتحف المصري بالتحرير، إن مواعيد زيارة المتحف تبدأ من بعد غد الجمعة الموافق 21 أبريل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، على أن يغلق شباك التذاكر في الساعة 6 مساء.

وأضاف في بيان صحفي أن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب، ستكون على النحو التالي:

- الزائر المصري أو العربي 30 جنيها.

- الطالب المصري أو العربي 10 جنيهات.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري للأجانب

وأشار إلى أن أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير بالنسبة للأجانب ستكون على النحو التالي:

- الزائر الأجنبي: 200 جنيه.

- الطالب الأجنبي: 100 جنيه.

وأوضح أن دخول الأطفال سواء مصريين أو عرب أو أجانب حتى 6 سنوات سيكون بالمجان.

منع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون

وأشار إلى أن التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل داخل متحف التحرير سيكون بالمجان، ويسمح فقط التصوير دون فلاش، موضحا أن التصوير ممنوع داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، إن مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بداية من يوم 1 مايو المقبل ستكون من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء، على أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 5 مساء.