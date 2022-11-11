إقبال من الأسر المصرية والسياح على متحف التحرير.. و10 آلاف زاروا «أبو سمبل» اليوم

قالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف شهد اليوم، إقبالا جيدا من السياح العرب والأجانب، فضلا عن المصريين إذ استقبل المتحف العديد من الأسر المصرية على مدار اليوم.

وأضافت لـ «الوطن»، أن المتحف بدأ في استقبال الزوار في المواعيد الطبيعية، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، لافتة إلى أن السياح قاموا بجولات في المتحف.

10 آلاف سائح زاروا معبد أبو سمبل اليوم

ومن جهته قال مجدي صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اليوم، شهد إقبالا كبيرا من السياح على زيارة المتاحف والمعابد الأثرية الموجودة بالمدن السياحية.

وأوضح لـ «الوطن»، أن المتاحف والمعابد الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان شهدت إقبالا كبيرا، مشيرا إلة أن عدد زوار معبد أبو سمبل بأسوان، اليوم بلغ 10 الآف زائر من مختلف الجنسيات.