مقتل مسجل وإصابة زميله خلال صفقة تسليم طفل مخطوف.. مات بالخرطوش

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بوصول شخصين أحدهما متوفى له معلومات جنائية، والآخر مصاب، وذلك إثر إصابتهما بطلقات خرطوش.

إطلاق أعيرة نارية

وأوضحت أن نجل المتوفى أكد وجود خلافات مالية بين والده المتوفى والمصاب «طرف أول» مع أحد الأشخاص، إذ احتجزا أحد الصبية التابعين للطرف الثاني حتى يتمكنا من استرداد المبلغ المالي، وبالاتفاق على التقابل لتسليم الصبي وإستلام المبلغ المالي بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حضر الطرف الثاني مستقلاً دراجة نارية وبصحبته آخران وبحوزتهم بندقية خرطوش وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما أسفر عن وفاة والده وإصابة الآخر، وإنزال الصبي وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات جرى تحديد مرتكبي الواقعة (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وتبين اختبائهم لدى (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم، وأمكن ضبط 2 منهما، وضبط بحوزتهما (بندقية خرطوش- عدد 3 فرد خرطوش- عدد من طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

تكثيف الجهود لضبط المتهم

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.