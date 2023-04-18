العثور على جثة خامس ضحايا غرق فلوكة بأسوان بعد 43 يوما في المياه

عثر فريق الإنقاذ النهري في محافظة أسوان على جثة الشاب الخامس من بين الضحايا الستة الذين لقوا مصرعهم غرقا في مياه النيل بعد انقلاب فلوكة في منطقة أبو هور التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على الضحايا المفقودين الآخرين.

العثور على جثة شاب

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارا يفيد بعثور فريق الإنقاذ النهري بمركز إدفو في أسوان على غريق في مياه النيل وانتشال جثته على الفور، وتم إبلاغ الجهات المختصة.

مصرع 6 أشخاص في منطقة أبو هور

وبالفحص تبين من المواصفات أنه أحد ضحايا الغرق الذين لقوا مصرعهم في منطقة أبو هور إثر انقلاب وغرق فلوكة، وذلك بعد 43 يوما من واقعة الغرق، وعلى الفور تم استدعاء أهل الضحية للتعرف عليه، وفور وصولهم تم التعرف عليه ويدعى عمرو حسن محمد 35 سنة، من قرية أمبركاب، ويتبقى جثة واحدة لا زالت تحت المياه وهي لطفل يدعى حسن أشرف فتحي، 5 سنوات.