تشريح جثة مراهقة للاشتباه في وفاتها جنائيا بعين شمس

قررت النيابة العامة نقل جثة مراهقة مقيمة بمنطقة عين شمس إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للاشتباه في وفاتها جنائيا، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

إخطار بوصول مراهقة جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا بوصول مراهقة جثة هامدة، وبالكشف على المتوفية تبين أن بها آثار تعذيب في مناطق متفرقة من الجسم وإصابات بالرأس.

وبالانتقال تبين العثور علي جثة مراهقة تدعي «مديحة.أ.ش»، 15 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود آثار تعذيب على جثة المتوفية، وتم التحفظ على والد وشقيق المتوفية للعرض على النيابة العامة لأخذ أقواله وكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها ومعرفة الدافع من وراء ارتكابها.