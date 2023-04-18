النياية العامة تحقق في العثور على جثة سائق مقتولا داخل شقة بـ6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، من جهودها لكشف ملابسات وغموض العثور جثة سائق مقتولا داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

جثة داخل الشقة

بدأت تفاصيل الجريمة، عندما ورد للعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، إشارة من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على جثة داخل شقة دائرة قسم ثان أكتوبر، وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية، وبالمعاينة تبين أنّ جثة لسائق يدعى «أيمن.م» يبلغ من العمر 53 عامًا يرتدي كامل ملابسه.

وأوضحت الأجهزة اختفاء متعلقاته، وعثر على سيارته أسفل منزله، ولا تزال التحقيقات مستمرة، للقبض على الجناة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وقررت انتداب الطب الشرعي، للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

منفصل عن زوجته

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه منفصل عن زوجته وعلى تواصل بصديق له يعمل خارج البلاد، وفجأة انقطع التواصل معه، فتواصل صديقه مع طليقته للذهاب إلي شقته للإطمئنان عليه، فوجدته جثة هامدة غارقًا في دمائه.