العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات بأسوان وجهود مكثفة لكشف هويتها

عثر أهالي قرية كلابشة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، على جثة مجهولة وسط الزراعات، ليتم على الفور تقديم بلاغ أمني، حيث تلقى مدير أن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة مجهولة متحللة في أرض زراعية ناحية المركز.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف أسوان بسيارة إسعاف لنقل الجثمان للمشرحة، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة متحللة بالكامل، تبرز عظام الجسد من شدة التحلل، وترتدي ملابس ممزقة، تم نقلها لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي.

جهود أمنية لكشف غموض الواقعة

ووضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة، لتحديد هوية الجثمان وسبب الوفاة، وإخطار ذويه واستخرج تصريح الدفن للجثمان عقب الانتهاء من كل الإجراءات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان جهودها لكشف غموض الواقعة.