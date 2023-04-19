أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية.. تبدأ من 70 جنيها

تشهد أسواق الملابس والمحال التجارية في الإسماعيلية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إقبالًا كبيرًا على شراء الملابس من الأسواق المختلفة، لذا يستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية، التي تنتشر في عدد من الأسواق في المدينة، بينها شارع سعد زغلول وشارع مصر والشوارع المحيطة به إلى جانب مدينة القنطرة غرب.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية بسوق القنطرة

ويعتبر سوق القنطرة غرب في الإسماعيلية، إحدى أبرز وأشهر الأسواق التجارية، وبها أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية ومدن القناة، ويقبل عليها سكان بعض المحافظات المجاورة خاصة أصحاب المحال التجارية، لاعتمادها بشكل كبير علي البيع بالجملة.

وقال محمد عبد الحميد أحد العاملين في سوق القنطرة، إنّ هناك محال كبيرة منتشرة في شوارع التحرير والسويس تعمل بالتجزئة إلى جانب عملها في بيع الجملة، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السوق تضم أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية، لاعتماد التجار على توفير كافة أنواع ملابس العيد: «الأسعار هنا ممكن تبدأ من 70 جنيه للتي شيرت الصيفي الأولادي وأحيانًا بتقل وتوصل لـ50 أو 60 جنيه للقطعة، وترتفع مع جودة المنتج وبرضو سن الطفل أو الشاب».

ويعتبر شارع سعد زغلول والشوارع الجانبية المتفرعة منه، أحد أهم وأبرز الشوارع لبيع الملابس، نظرًا لتوافر أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية، ويحتوي على أكثر من 100 محل تجاري، تضم تشكيلة ملابس العيد بأسعار مختلفة عن المحال التجارية والتوكيلات الأخرى.

وقال سيد طارق صاحب محل تجاري في شارع سعد زغلول، إنّ المحال تبدأ عملها من التاسعة صباحًا يوميًا خلال الفترة الحالية وحتى الخامسة فجرًا بسبب إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد: «يتميز الشارع بأنه فيه أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية من أكثر من 30 سنة تقريبا، وأهل المحافظة بيشتروا منه جميع الأشكال والموديلات».

أسعار أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الإسماعيلية

وقال إن الأسعار هذا الموسم تختلف جزئيًا عن الموسم الماضي، وتبدأ بالنسبة للملابس الأولادي من 100 جنيه للتي شيرت وترتفع بحسب الخامة والجودة، فيما يبدأ سعر البنطلون بـ200 جنيه، وترتفع الأسعار مع الملابس الأطفالي لتصل إلى 150 جنيهًا للتي شرت و250 جنيهًا للبنطلون، فيما تتراوح أسعار ملابس الفتيات بين 350 و400 جنيه تقريبًا وترتفع مع جودة المنتج وخامته.