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صاحب مخبز ينهي حياة جاره بطلقة في الرأس بمنشية ناصر 

كتب:

محمد بركات
01:33 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على آخر بالقاهرة ما أدى إلى وفاته، إذ تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي حدوث مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين مالك مخبز والمجني عليه، إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة، وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجني عليه بالسب بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة، وتعدى خلالها الأول على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش» نتج عنها إصابته المُشار إليها، والتي أدت إلى وفاته.

اعتراف المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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