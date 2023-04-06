ضبط 1140 قرصا مخدرا بحوزة مسجل خطر في منشأة ناصر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته 1140 قرصا مخدرا من أقراص الباركينول والأموتريل، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.