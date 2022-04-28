أسعار اللحوم وكعك عيد الفطر في المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عددا كبيرا من المنتجات في المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية قبل عيد الفطر، أبرزها اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، بالإضافة إلى حلويات العيد التي يأتي على رأسها كعك العيد، حيث تتواجد تلك المنتجات بأسعار مخفضة عن الأماكن التجارية الأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم والدواجن والأسماك المملحة وكعك العيد في المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قبل عيد الفطر المبارك، حيث أن الإقبال عليها كثير خلال تلك الآونة ويحتاج المواطنون إلى معرفة الأماكن الأقل تكلفة من أجل شراء أكبر قدر ممكن من الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة.

توفير 30% على منتجات عيد الفطر في المجمعات الاستهلاكية

وتتوافر منتجات عيد الفطر المبارك في المنافذ الحكومية المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إلا أن المجمعات تعد هي الأبرز نظرا لكونها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%.

أسعار لحوم وكعك عيد الفطر في الإسكندرية

وتوفر المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية كميات من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والأسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بالأسعار الآتية:

- لحوم سوداني سعر الكيلو جرام 95 جنيها

- لحوم مجمدة سعر الكيلو جرام 80 جنيها

- دواجن وزن كيلو جرام بسعر 48 جنيها

- الأسماك المملحة «رنجة» كيلز جرام بسعر 45 جنيها

- بالنسبة لكعك العيد: عبوة 1 كيلو جرام بسعر 95 جنيها، عبوة كيلو ونصف بسعر 140 جنيها.