رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لاستقبال عيد الفطر.. غرف عمليات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية، لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات واتخاذ كل التدابير الوقائية، مشدداً على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

كما وجه بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، إضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية خلال عيد الفطر

وأكد محافظ الإسكندرية، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

تكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق

وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية، خاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة، مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وكذا التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين.

وتم توجيه مسؤولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع درجة الاستعداد بجميع الشواطىء، لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك التأكد من الإنتهاء من رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.

كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش. مشيراً أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطئ، وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.