أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في السويس.. شارع الصعايدة والإسعاف

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزدحم الأسواق، خاصة المناطق التي تتواجد بها، أرخص ملابس العيد للشباب والبنات بالمحافظات، التي يتردد عليها الجميع لشراء احتياجاتهم بأقل سعر، إذ تشهد إقبالا كبيرا من الماوطنين من أجل شراء مستلزمات العيد المختلفة.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في السويس

يقول محمد محسب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حي السويس بمحافظة السويس، يشتهر به العديد من الشوارع التجارية، التي تتواجد بها المحلات التي تبيع، أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في السويس، وتتمركز في شارع النمسا، أقدم شارع تجاري في المحافظة، وشارع التحرير، وعدلي يكن، التي تضم محال ملابس تحرص على البيع بسعر مناسب وأقل من مناطق أخرى.

عروض للشباب والبنات

ولفت «محسب»، إلى أنه رغم الكثير من الأماكن معروفة بأنها تبيع بأسعار، أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في السويس، غير أنها تقدم عروض، معينة خاصة فى ليلة العيد، لما تبقى من بضاعة راكدة، والبيع بتحقيق هامش ربح بسيط أفضل من ركوده.

ميدان الإسعاف وشارع الصعايدة

وعن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في السويس، هناك ميدان الإسعاف، من أشهر الأماكن في حي الأربعين، وفي السويس بالكامل، تجد فيه السعر أقل من المناطق الأخرى، لأنه كما يقول، إن الميدان يعتبر سوق دائم، وتتوافر فيه مختلف الملابس، للشباب والبنات والأطفال والنساء، وتوافر المعروض بكمية كبيرة فى المحلات نظراً لتعدد المحلات التي تفوق الـ300 محل، تجعل المشتري لديه خيارات كثيرة، في الذوق والصنف السعر.

ويؤكد الحاج سيد غريب، أحد أقدم تجار الملابس في شارع شميس، أن منطقة الأربعين، سواء الميدان، أو شارع الصعايدة، ثم شارع شميس، من أهم المناطق التي تتواجد بها ملابس العيد، بسعر مخفض وأرخص من محلات كثيرة في أماكن أخرى، ويصف المنطقة بأنها عصب تجارة الملابس في المحافظة.