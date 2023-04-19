«ترسانة السويس» تصلح تلفيات بسفينة تعرضت لحادث في القناة

نجحت شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في تنفيذ عملية إصلاح متكاملة لإحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة، التي تعرضت لحادث تصادم في منطقة البحيرات قبل 12 يومًا.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، إنّ أعمال الإصلاح تمت وفق أحدث المعايير المعتمدة دوليًا داخل منطقة الغاطس الخارجي لقناة السويس، بعد وقوع تلفيات جسيمة بمؤخر السفينة.

إحلال وتغيير أجزاء في بدن السفينة

وقال بيان هيئة قناة السويس، إن عملية الإصلاح تضمنت إحلال وتغيير أجزاء متعددة من بدن ومكونات السفينة بإجمالي أوزان تصل إلى 23 طنًا، وذلك في وقت قياسي بلغ 12 يومًا فقط.

وأضاف البيان، أنّ رجال ترسانة السويس عملوا على مدار 24 ساعة متواصلة لتكثيف أعمال الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام العمل، مشيرًا إلى أنّ عملية إصلاح السفينة حظت باعتماد هيئة الإشراف الدولية اليابانية المنوطة بتقييم معايير الجودة والسلامة والكفاءة للسفينة.

الفريق ربيع: شهادة ثقة جديدة في شركات هيئة قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع، إنّ عملية الإصلاح شهادة ثقة تُضاف إلى سجل ترسانة السويس التي نجحت في حفر اسمها بين الشركات الرائدة في مجال إصلاح السفن، بما يواكب تطلعات هيئة قناة السويس للتوسع في خدمات إصلاح السفن العابرة للمجرى الملاحي، تعزيزًا للجهود الرامية للارتقاء بحزمة الخدمات البحرية المُقدمة للسفن

وأضاف أنّ ترسانة السويس تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية في العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، حين تم وضع حجر الأساس بإنشاء الحوض الجاف بالشركة عام 1866، لخدمة بواخر الأسطول المصري.

وتمتلك الشركة إمكانيات عديدة، أبرزها حوض عائم يصنف كأحد أكبر الأحواض بمنطقة الشرق الأوسط، بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن، يبلغ طول الحوض 302 متر وعرضه 55 مترًا وملحق به أوناش رفع عملاقة، كما تضم في حوزتها حوضًا جافًا يستخدم في إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم.