مجلس الدولة: عدم الاختصاص في نزاع بين محافظة الغربية وشركة نظافة

شهدت محاكم مجلس الدولة نزاعاً بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي، بخصوص إلزام صندوق الاستشارات بأداء مبلغ ستة ملايين و894 ألفً جنيه، قيمة الخسائر التي لحقت بمركز طنطا في محافظة الغربية وشركة نظافة خاصة، نتيجة فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

نزاع بين محافظة الغربية وشركة نظافة خاصة

وقالت المحكمة إن النزاع الماثل في حقيقة تكييفه القانوني الصحيح ينطوي على نزاع بين كلٍ من محافظة الغربية (وشركة نظافة خاصة من جهة، وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي من جهة أخرى، بخصوص طلب المحافظة والشركة إلزام الصندوق بأداء قيمة الخسائر التي لحقت بهما نتيجة فسخ العقد المبرم معه لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

نظر النزاع الماثل لكون أحد أطرافه من أشخاص القانون الخاص

واضافت الجمعية في فتواها، أنه ولما كانت هذه الشركة من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات مقصورًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، ومن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل لكون أحد أطرافه من أشخاص القانون الخاص.