أب يقدم طعنا أمام مجلس الدولة لإعادة تصحيح امتحانات نجله بالثانوية العامة

أقام فرج إبراهيم واصف، أحد أولياء الأمور، طعناً أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده من محكمة القضاء الإداري بالمنيا، والمتضمن إعلان نتيجة نجله بامتحان الدور الأول لشهادة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 في المواد الامتحانية (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الأحياء- الكيمياء – الفيزياء - الجيولوجيا).

الأب طالب بمنح درجات ابنه كاملة

كما طالب الأب في طعنه، بإلغاء كل الآثار المترتبة على هذا الحكم، وأخصها منح الطالب الدرجات التي يستحقها في المواد الامتحانية المطعن عليها، وتمكينه من التقدم بأوراقه إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك على ضوء الحد الأدنى المقرر للقبول بهذا العام، وتمكينه من القيد بها، واستكمال دراسته فيها، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ندب لجنة فنية

كما طالب الأب بندب لجنة فنية متخصصة، تكون مهمتها بعد الاطلاع على أصول الأوراق ومستندات الدعوى القيام بأعمال المضاهاة واستكتاب الطالب، للوقوف على اليد الكاتبة للبيانات الواردة بصدر كراسات الإجابة في المواد الامتحانية محل الطعن، وفحص التوقيع المنسوب إلى الطالب نجل الطاعن بمحضر إثبات الحالة المؤرخ في 28 يونيو 2022، وفحص كراسات الإجابة عن طريق الأجهزة الفنية لبيان أوجه التزوير بها، والطرق المستخدمة للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى الطالب.