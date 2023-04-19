موعد معرض الزهور 2023.. ينطلق منتصف شهر مايو

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، وبدأت اليوم في استقبال طلبات المشاركة اعتبارا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سيقام معرض زهور الربيع في دورته للعام الجاري اعتبارا من منتصف مايو 2023، ولمدة شهر في المتحف الزراعي بالدقي.

معلومات عن معرض الزهور 2023

ويعتبر معرض الزهور حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا ينتظره محبو الزهور ونباتات الزينة، ويحرصون على زيارته خاصة المهتمين بقطاع الزهور وتنسيق الحدائق ونباتات الزينة.

ويشارك في معرض الزهور متخصصون في جميع أعمال الزراعة، ومن بينهم متخصصون في ديكور المنازل، وأسطح الفيلات، وأرضيات صناعية، والمناظر الطبيعية للمدارس والمطاعم والكافيهات، بأعلى جودة وأقل أسعار.

معروضات في معرض الزهور

ويقدم شتلات الخضر للزراعات المحمية والحقول المكشوفة ويتم عرض مُخرجات البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وهي بذور وهجن مصرية مناسبة مع الظروف المحلية وذات جودة عالية.

ويقدم المعرض أيضا نباتات الزينة «النباتات الحولية والمعمرة» وزهور القطف وبراعم أزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة بجميع أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة.