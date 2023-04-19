إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «طريق مطروح السلوم»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق مطروح السلوم الدولي، اتجاه مدينة السلوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح السلوم

واستقبل مستشفى السلوم التخصصي، اليوم الأربعاء، مصابين في حادث سيارة على طريق مطروح السلوم وأسمائهم: «عبد الحميد محمد الجوهري 41 سنة من مينا القمح محافظة الشرقية مصاب بكسر في عظمة الترقوة، حمادة محمود عبدالسلام 39 سنة من الشرقية مصاب بكدمة في الفخذ الأيمن ورضا عبد العظيم السيد 58 سنة من مينا القمح بالشرقية، مصاب بكدمة في الرأس».

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت فور وقوع حادث طريق مطروح السلوم، مباحث قسم شرطة السلوم، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.