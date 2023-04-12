أسعار عمرة شوال 2023.. وخطوات التأكد من باركود العمرة

أسعار عمرة شوال 2023، ضمن الخطط التي يرتب لها البعض خلال هذه الأيام، خاصة بعد إغلاق حجز رحلات عمرة شهر رمضان الجاري في العديد من شركات السياحة، وأعلنت مجموعة كبيرة من الشركات المعتمدة من قبل غرفة شركات السياحة، البدء في حجز عمرة شوال 1444 هـ.

أسعار عمرة شهر شوال 2023 م

وعن أسعار عمرة شهر شوال 2023 م، ذكرت بعض شركات السياحة، أنّ أسعار رحلات العمرة تبدأ بين 25 و27 ألف جنيه، حتى 50 ألف جنيه، وتزيد حسب إضافة عدة اعتبارات، بينها قرب الإقامة من الحرم، وعدد أيام الرحلة وعدد الوجبات وغيرها، طبقا للبرنامج المتفق عليه من قبل المعتمر والشركة السياحية.

ومع تحديد أسعار عمرة شهر شوال 2023، وتجهيز استعدادات الرحلات، على المعتمرين التأكيد من صحة «باركود» العمرة قبل الذهاب إلى المطارات، حتى لا يتسبب الباركود في عودتهم إذا كان منتهي الصلاحية، إذ إنّ مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط بعد استخراجه من الشركة السياحية.

ويمكن للمعتمرين التأكد من صحة الباركود والاطلاع على الشركات السياحية المعتمدة من خلال زيارة موقع بوابة العمرة المصرية.

خطوات التأكد من صحة باركود العمرة

1- الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة من الرابط.

2- اختيار كلمة خدمة الاستعلام.

3- إدراج رقم الجواز أو الرقم القومي لبطاقة سارية ثم الضغط على عبارة بحث جديد.

4- بعد هذه الخطوة يظهر موقف المتقدم للعمرة سواء حصل على التأشيرة مضافا إليها «الباركود» أم لا.

وقبل عمرة شهر شوال 2023 حرص العديد من المصريين على السفر لأداء مناسك العمرة خلال الـعشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الجاري، لختم القرآن في المسجد الحرام بمكة المكرمة أو بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وكانت أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من رمضان تتراوح بين 55 ألف جنيه، في البرنامج الاقتصادي، فيما تأتي أسعار برنامج الـ4 نجوم بين 80 و90 ألف جنيه، أما برنامج الـ5 نجوم فيبدأ من 125 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه للفرد.