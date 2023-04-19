«السياحة»: استمرار رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال المقبل

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة قررت وللمرة الأولى استمرار رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لعودة معتمري شهر شوال من الأراضي المقدسة سيكون يوم 20 مايو المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بإخطار غرفة شركات السياحة بهذا القرار ا لاتخاذ ما يلزم نحو إخطار شركات السياحة للعمل طبقاً له، خاصة أن تنظيم رحلات العمرة خلال شوال تعد سابقة جديدة في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للوزارة لكافة مُجريات موسم العمرة والنظم السعودية في هذا الشأن، وسعياً لاستمرار تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة ومواجهة الكيانات الغير شرعية والسماسرة.

آلية عمل رحلات العمرة خلال شوال

وأضافت أن رحلات عمرة شهر شوال ستستمر بنفس آلية العمل التي تمت خلال الأشهر الماضية وخاصة في ظل تنظيم شركات السياحة المتميز لهذه الرحلات في إطار الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي هدفت في المقام الأول لضمان حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن المحافظة على حقوق شركات السياحة.

تذليل كافة العقبات أمام المعتمرين

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار، مستمرة في تقديم كافة التسهيلات وتذليل أية عقبات أمام المواطنين الراغبين في أداء العمرة خلال تلك الفترة، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لهم طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة وتكاملاً مع الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة السعودية لخدمة المسلمين من كافة أنحاء العالم خلال أداء العمرة في الموسم الحالي وتقديم كافة التسهيلات لهم، ولا سيما في ظل التعاون والتنسيق الكبير بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة بالسعودية.