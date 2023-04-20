أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في سوهاج.. تخفيضات وموديلات جديدة

أرخص أماكن لشراء ملابس عيد الفطر 2023 في سوهاج، يتزايد البحث عنها من قبل الأسر وأولياء الأمور في شتى أنحاء سوهاج من مركز طما شمالًا إلى مركز البلينا جنوبًا، وذلك لمعرفة أرخص الأماكن التي توفر احتياجاتهم من الملابس.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في سوهاج، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار الساعة، خاصة في الأعياد والمناسبات.

أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في سوهاج

وجاءت أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في سوهاج كالتالي:

- منطقة القيسارية بحي غرب في سوهاج، إذ تقدم 5 محلات ملابس للشباب بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا فقط، ويتوفر في المحل العديد من الإكسسوار المختلف.

- شارع المدارس، وفيه تقدم 8 محلات في شارع ملابس للفتيات بأسعار منافسة تبدأ من 200 جنيه.

- نجع أبو شجرة، وتوفر 4 محلات ملابس للبنات بأسعار تبدأ من 140 جنيهًا فقط.

تخفيض أسعار الملابس للعيد

وتقول منار سعد، ربة منزل تقيم بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج: «محلات كثيرة قررت تخفيض أسعار الملابس للعيد، هذا أسعدني كثيرًا وساعدني على شراء ملابس العيد لأبنائي، مع توفير المال».

أسعار مناسبة ومخفضة

ويضيف مختار محمد، يقيم بمدينة سوهاج: «سعيد بوجود محلات تجارية تقدم ملابس بأسعار مناسبة ومخفضة فأنا طالب جامعي ولا يمكنني شراء ملابس باهظة الثمن، ولكن بفضل هذه الخطوة قمت بشراء الملابس التي كنت أرغب في شرائها بأسعار مخفضة».

وأثنى العديد أيضًا من الأهالي على هذه الخطوة الإيجابية، مؤكّدين أنَّ تخفيض أسعار الملابس يساعد على توفير المال للعائلات في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في العالم أجمع.

وأشار مالكي أحد المحلات التجارية في سوهاج، إلى أن الكثير من التجار خفضوا أسعار الملابس الجديدة للشباب والبنات بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمساعدة الأسر وأولياء أمورهم في توفير المال من أجل القدرة على شراء ملابس العيد بأسعار مخفضة مع عرض موديلات جديدة.