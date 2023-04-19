أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت مديريات الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات، وذلك ضمن الاستعداد لاستقبال العيد الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، إذ ترفع تكبيرات عيد الفطر وتؤدى صلاته في صباح يوم الجمعة الباكر في الساعات التي حددتها هيئة المساحة المصرية لكل محافظة، بينما جرى تحديد المساجد والساحات التي ستفتح أمام المُصلين لأداء الصلاة في جميع المحافظات، فضلًا عن ضوابط صلاة عيد الفطر في الساحات.

وتستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات فضلًا عن عددها، وموعد الصلاة، وأخيرًا ضوابطها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وخصصت مديريات الأوقاف الآلاف من أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات فضلًا عن توفير إمام وخطيب من وزارة الأوقاف ليؤدي المواطنين الصلاة خلفه في تلك الساحات، حيث أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرجال والنساء حتى الحائضات منهن بالخروج إليها.

آلاف الساحات لصلاة العيد بالمحافظات

وفيما يخص أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات فإنّها جرى إعلانها خلال الأيام القليلة الماضية في عدة أقاليم والتي جاءت كالتالي:

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 القاهرة اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الجيزة اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 القليوبية اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الفيوم اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بني سويف اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الإسكندرية اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الغربية اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 مطروح اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الإسماعيلية اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 الشرقية اضغط هنــــــــــــا.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 السويس اضغط هنــــــــــــا.

ضوابط صلاة العيد في الساحات

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها ضوابط صلاة العيد في الساحات والتي تضمنت الآتي:

تخصيص أماكن للسيدات والأطفال في كل ساحة تقام بها صلاة عيد الفطر 2023.

فتح مُصليات السيدات في المساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر 2023.

لا تقل صلاة العيد في المسجد ثوابًا أو أجرًا عن صلاتها في الخلاء.

تتولى مديرية الأوقاف في كل محافظة تجهيز الساحات لأداء الصلاة.

الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا والتي تكون في وقت يبلغ نحو 10 دقائق.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بالمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 القاهرة.. 5:47.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الجيزة.. 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 القليوبية.. 5:48.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الفيوم 5:51.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بني سويف 5:50.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 المنيا 5:52.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 أسيوط 5:52.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 قنا.. 5:47.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 سوهاج.. 5:50.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الوادي الجديد.. 6:04.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الأقصر.. 5:47.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 أسوان.. 5:48.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر.. 5:40.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الإسكندرية.. 5:51.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحيرة.. 5:50.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 المنوفية.. 5:50.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الغربية.. 5:48.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 كفر الشيخ.. 5:48 .

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الدقهلية.. 5:47.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 مطروح.. 6:03.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 دمياط.. 5:44.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الإسماعيلية..5:44.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بورسعيد.. 5:43.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 جنوب سيناء.. 5:42.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 شمال سيناء.. 5:37.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الشرقية.. 5:47.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 السويس.. 5:43.

هل من السنة صلاة العيد خارج المسجد؟

وتجيب الإفتاء عن السؤال الذي طرحه المئات في مختلف المحافظات بعنوان هل من السنة صلاة العيد خارج المسجد؟ بأنّ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ضت على ترك مسجده في صلاة العيدين وأدائها في الصحراء، ويجوز أن تؤدى بالمسجد ولكن أدائها في الخلاء أفضل ما لم يكن هناك عذر مانع.