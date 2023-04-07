المنشآت الفندقية: زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر بداية من أبريل الجاري

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم ارتفعت منذ بداية شهر أبريل الجاري، مرجعًا ذلك إلى قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب لقضاء إجازة عيد الربيع «الأيستر» بالمدن السياحية المصرية.

ونوّه بأن نسب الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان والقاهرة، والتي شهدت زيادة منذ بداية الشهر الجاري.

الألمان والبريطانيون والإيطاليون الأكثر زيارة لمصر

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أنّ معدلات الزيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر منذ بداية الشهر الجاري لم تكن مقصورة على سوق سياحي معين، موضحًا أنّ هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ بداية شهر أبريل 2023 من عدد من الدول لعل أهمها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا والتشيك وكازاخستان وإسبانيا وهولندا.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ستستمر على المنوال ذاته حتى نهاية الموسم السياحي الصيفي نهاية سبتمبر المقبل، على أن تشهد زيادة كبيرة بداية من الشتاء المقبل الذي يبدأ خلال شهر أكتوبر، وفقًا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية ونسبة الطلب على زيارة مصر من مختلف دول العالم.

يشار إلى أنّ ألمانيا احتلت المركز الأول في إرسال السياح لمصر خلال عام 2022.