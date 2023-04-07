المنشآت الفندقية: السياحة تستهدف تحقيق 20% نموا سنويا في عدد الغرف

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحقيق نسبة نمو في عدد الغرف الفندقية تٌقدر بنحو 20 إلى 25% سنويا، وذلك في إطار خطة الدولة لوصول عدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 213 ألف غرفة فندقية موزعين على نحو 1210 فنادق بمختلف محافظات الجمهورية.

زيادة في أعداد الغرف الفندقية هذا العام

وأضاف لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة الفعلية في عدد الغرف الفندقية خلال العام الجاري من 2 إلى 5%، على أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة حتى تصل إلى أكثر من 500 ألف غرفة فندقية في عام 2028 وذلك بعد تقديم العديد من التيسيرات والتسهيلات التي تسهل من إنشاء تلك الأعداد من الغرف الفندقية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وصول عدد الغرف الفندقية لأكثر من نصف مليون غرفة بعد 5 سنوات

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الوصول لأكثر من نصف مليون غرفة فندقية بحلول عام 2028 سيسهم بشكل كبير في جذب نحو 30 مليون سائح في هذا التاريخ، وتابع: «الإمكانات الطبيعية والسياحية والأثرية التي تملكها مصر تؤهلها بسهولة لجذب مثل هذا العدد بعد نحو 5 سنوات من الآن شريطة أن يتم زيادة الغرف الفندقية وفقا للمعدلات المستهدفة من قبل وزارة السياحة والآثار».