أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الغربية.. سعر القطعة يبدأ من 90 جنيها

إقبالا كبيرا تشهده أسواق بيع ملابس الشباب والبنات بمدن ومراكز محافظة الغربية، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان من قبل المواطنين، بهدف شراء ملابس عيد الفطر 2023، ويحرص الشباب والبنات على معرفة أسعار الملابس وأرخصها من أجل اقتنائها قبل عيد الفطر.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الغربية

تشتهر مدن ومراكز محافظة الغربية، بأسواق بيع الملابس، وتحرص أصحاب المحلات على تقديم عروض وخصومات بحيث يكون لديهم أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في العيد بالغربية، وبالتالي تشهد عملية البيع إقبالا كبيرا مقارنة بالمحلات الأخرى

سعر القطعة 90 جنيها

تشتهر مدينة طنطا، بعدد من أسواق التي تتميز بوجود أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الغربية، ومن بينها محلات شارع منطقة المصنوعات، وشارع الخان والأسعار تبدأ من 90 جنيها للقطعة الواحدة، ودائما ما يجد الشباب والبنات احتياجاتهم من الملابس في تلك الشوارع.

وفي مدينة قطور تنتشر المحلات ومولات بيع الملابس بشوارع البحر، والمدارس، والبنك الأهلى وتشهد إقبالا كبيراً من الأسر من أجل شراء ملابس أطفالهم، وتضم أرخص ملابس الشباب والبنات، وأيضا في مدينة كفر الزيات يشهد سوق عرابي العديد من المحلات التجارية التي تضم أرخص ملابس العيد للشباب والبنات، وفي شارع 23 يوليو بمدينة بسيون يوجد سوق الملابس و يضم ارخص ملابس للشباب والبنات، وفي مدينة زفتى توجد شوارع فلسطين والجمهورية والبحر بها محلات تتميز بأنها تبيع أرخص ملابس للشباب والبنات.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الغربية.. توافر كل الموديلات

قال عبد الفتاح بصله، عضو الغرفة التجارية بالغربية، إن أسواق بيع الملابس تشهد إقبالا كبيرا عليها مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان، وخاصة مدينة طنطا لما تتميز به مدينة شيخ العرب، من أسواق تعرض خصومات وعروض على الملابس تناسب جميع طبقات وفئات المجتمع، ويتوافد عليه أهل المحافظة لتوفير كل الأشكال والموديلات.