أسعار مصيف إسكندرية 2023.. شواطئ مجانية وشقق على «أد الإيد» (صور)

تعد أسعار مصيف إسكندرية 2023 واحدة من أهم احتياجات المواطنين خلال الوقت الراهن مع قرب عيد الفطر المبارك الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء الأجواء الصيفية ما يجعلها فرصة للمواطنين لقضاء وقتا ممتعا على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتجمل لاستقبال ضيوفها من المصطافين الوافدين إليها.

أسعار مصيف إسكندرية 2023

وتعتمد أسعار مصيف إسكندرية 2023 على عاملين أولهما تذكرة دخول الشواطئ بالإضافة إلى إيجار الشقق، لذا فإن المصطاف يحتاج إلى التوازن بين كلاهما من أجل قضاء مصيف مميز وبأقل سعر تكلفة ممكن، حيث أن المدينة الساحلية تحوي أسعارا مختلفة، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

أسعار مصيف إسكندرية 2023... مجاني وعام

تتحدد أسعار مصيف إسكندرية 2023، وفقاً لأسعار دخول الشواطئ التي تعد صاحبة المعادلة في ميزانية الصيف، لذا نقدم أسعار الشواطئ التي أعلنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية التي على أساسها يستطيع أي مصطاف تحديد أسعار المصيف المناسب له في الإسكندرية، ضمن 61 شاطئ منهم شاطئين مجانا وآخرين شواطئ عامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات، ويأتي الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا وذلك في شرق الإسكندرية.

- شاطئ سيد درويش «الأنفوشي المجاني» بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

- شاطئ السرايا العام 5 جنيهات.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

- شاطئ ميامي العام: 5 جنيهات.

أسعار مصيف إسكندرية 2023 المميز

تبرز أسعار أخرى لقضاء مصيف إسكندرية 2023، عبر فئة أعلى من حيث الشواطئ وهي الشواطئ المميزة التي تبلغ قيمة تذكرتها 10 و15 جنيها، وأخرى سياحية قيمة تذكرتها 25 جنيها، ويعد الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ اسحق حلمي المميز: 15 جنيها.

- شاطئ طاحونة المندرة «المندرة السياحي 1 سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ وانلى «المندرة (2) المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- زهراء كرير ( منطقة مخصصة للنوادي): 10 جنيهات.

- شاطئ أبو يوسف 1، و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطي محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحة الصخرية لـ«أبو تلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبو يوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.

- شاطئ العصافرة «العصافرة شرقي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- بالإضافة إلى ذلك توجد شواطئ سياحية قيمة تذكرتها 25 جنيه يأتي على رأسها شاطئ ستانلي.

أسعار شقق مصيف إسكندرية 2023

ويقول حامد سلمان، سمسار في منطقة ميامي، إن إيجار شقق المصايف ارتفعت هذا العام بنسبة 25% عن العام الماضي، لافتاً إلى الأسعار في شهر رمضان الجاري ما زالت كما كانت العام الماضي بينما ستبدأ الأسعار الجديدة مع أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف حامد سلمان لـ«الوطن»، أن أرخص شقة ممكنة في نطاق مناطق بحري شرق الإسكندرية، تبلغ قيمتها 600 جنيها، ولفت إلى وجود شقق أخرى بعيدة عن البحر تبدأ أسعارها من 300 جنيه في الليلة الواحدة وترتفع حسب إمكانيات الشقة وقربها من البحر.