هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر وما هي أيام التشريق؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه:«هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر» وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير توضيح حكم الصيام في عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة.

هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر؟

وأجابت دار الإفتاء عن هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر، مؤكَدًا أنَّ الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، فضلا عن أن هناك 5 أيام في العام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب.

حكم صيام يوم عيد الفطر

وأوضحت دار الإفتاء بخصوص هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر أن هناك 5 أيام حُرّمَ على المسلمين الصيام فيها هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، لذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياما متفرقة أو مجمعة حسبما يريد.

ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟

وعن أيام التشريق التي يحرم الصوم فيها، أكّدت الإفتاء أنها أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العي الفطر المبارك، وتابعت: «يحرم الصيام في أيام التشريق لأنَّ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم النحر»، مستشهدًا بحديث النبي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).