محافظ أسيوط: تفعيل غرف العمليات والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كما حضر كل من اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل مديرية الإسكان.

تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق

وقال محافظ أسيوط، إنه يتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وأجهزة الدولة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق خاصة خلال فترة العيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، لافتاً إلى تفعيل وربط غرف العمليات والطوارئ والأزمات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز هذا الشأن خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

فتح منافذ غذائية

وأشار محافظ أسيوط إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والحالية في فتح منافذ بيع متحركة وثابتة لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية، على أن يتم الاستمرار في تنفيذ وعمل منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة خاصة السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين، وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فضلاً عن الاستعدادات لاستقبال إجازات الأعياد بتشكيل لجان من ممثلي وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

انتظام حركة وخطوط سير المركبات

وأضاف محافظ أسيوط، أن الاجتماع تناول ضرورة متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وسيارات الأجرة، وفقاً للتعريفة المعتمدة داخل المحافظة سواء السرفيس أو نقل الركاب للمراكز والمحافظات الأخرى مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، لافتاً إلى استمرار المتابعة لأعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية إلى جانب تجهيز الحدائق والأماكن العامة.

مواجهة التعديات على الأراضي

كما استعرض المحافظ، الجهود المبذولة في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة أو مخالفات البناء وإزالتها خلال حملات دورية بالمراكز والقرى، وكيفية الاستعداد لمواجهتها خلال أيام الأعياد دون تهاون وبكل حسم بالتنسيق مع الإدارات والجهات المحلية على أن يتم الاستمرار في متابعة غرفة العمليات الدائمة لأي حالات تعدي تقع استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد وتكثيف الحملات خلال هذه الفترة، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات المرصودة، فضلاً عن تأكيد الاستعداد لتنفيذ الموجة الـ21 من الإزالات والتي سيتم تنفيذها على 3 مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.