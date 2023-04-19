خطب الجمعة شهر مايو 2023.. «الأوقاف» تعلن التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة من 28 أبريل حتى نهاية مايو 2023، حيث خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة 28 أبريل 2023م بعنوان «حق العمل»، أما خطب خطب الجمعة شهر مايو 2023 ستبدأ في يوم 5 مايو 2023م تحت عنوان: « خذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ».

خطب الجمعة شهر مايو 2023

وفي خطب الجمعة شهر مايو 2023، التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، تأتي الجمعة الثانية لتوافق 12 مايو 2023 بعنوان «أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا، وفي خطب الجمعة شهر مايو 2023، الجمعة الثالثة ستكون تحت عنوان «سنن الله الكونية في القرآن الكريم»، وتأتي الجمعة الرابعة يوم 26 مايو تحت عنوان: «فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)».

فضل صلة الرحم

وبخلاف خطب الجمعة شهر مايو 2023، ستتحدث خطبة الجمعة القادمة عن حق الرحم، وأكدت الوزارة فيها أنّ حق الرحم أصيل في ديننا الحنيف، ويكفي الرحم شرفًا أن الحق سبحانه شق لها اسما من أسمائه، ووعدها بأن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنْ القطيعةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فذاك لك»، ويكفيها أهميةً أنها شاهدة يوم القيامة للإنسان إن وصلها وشاهدة عليه إن قطعها.

وأوضحت في خطبة الجمعة القادمة، أن القرآن الكريم قد عُني بحق الرحم عناية بالغة، كما أن لصلة الرحم فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، مشيرة إلى أنها لا تتم الصلة الحقيقية الكاملة حتى تشمل جميع الأقرباء وتعم القاطع منهم، وتعمهم جميعًا، فالواصل الحقيقي ليس من يكافئ على الوصل فيصل من وصله فقط، بل الواصل الحقيقي هو من يصل من قطعه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمُكَافِي، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».