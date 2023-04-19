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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم «عقبة جبر» والمنطقة الجنوبية في أريحا

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ا ش ا
03:53 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة. 

إصابة المواطنين الفلسطينيين بالاختناق

وذكرت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، أنّ عددًا من المواطنين أُصيب بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل المخيم، واقتحامها لشارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا. 

اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي فى فلسطين 

وشهدت مدينة أريحا، المعروفة بهدوئها النسبي، خلال الشهرين الماضيين، اقتحامات عديدة من قبل قوات الاحتلال، وتضييق عبر الحواجز العسكرية، بعد عمليات دهس وإطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين.

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بقلم ا ش ا