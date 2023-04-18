الاحتلال الإسرائيلي ووحدات خاصة تقتحم مخيم جنين شمال الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحدات خاصة «مستعربون»، اليوم، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الاقتحام تم من أجل اعتقال مطلوبين لدى إسرائيل.

مخيم جنين عنوان المقاومة الفلسطينية

يذكر أنّ جنين ومخيمها هما عنوان المقاومة الفلسطينية، وهي المدينة الأكثر تعرضا للاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.