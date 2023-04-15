فلسطين: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور انتهاك لحرية العبادة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة.

خارجية فلسطين: الاعتداء دليل قوي على القمع

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا الاعتداء دليل قوي على القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، وتجاه المؤمنين الذين جاءوا للتعبد في القدس بغض النظر عن جنسيتهم، واعتبرته اعتداء صارخا على الوضع السياسي والتاريخي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس.

«تدابير الاحتلال باطلة»

وشددت على أن تدابير الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية ولن تنشئ حقا له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة، وخطوات استفزازية تصعيدية للأوضاع في ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.