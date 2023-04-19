تعاون بين «صناع الخير» وبنك القاهرة لتوزيع مساعدات غذائية في 6 محافظات

نجحت فرق عمل مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بالتعاون مع بنك القاهرة، في توصيل مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات، هي الفيوم والوادي الجديد والمنوفية والشرقية وأسيوط وأسوان، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

التعاون بين «صناع الخير» وبنك القاهرة

ويأتي التعاون بين «صناع الخير» وبنك القاهرة لتوزيع مساعدات الغذائية ضمن مبادرة قافلة الخير التي ينظمها البنك للعام الحادي عشر على التوالي، وتستهدف هذا العام تقديم الدعم ومساعدات لنحو 84 ألف مستفيد في أنحاء الجمهورية.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير للتنمية، أن التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الست المستهدفة، من خلال تأمين الاحتياجات الضرورية لهم، وعلى رأسها الاحتياجات الغذائية، خاصة في شهر رمضان المعظم وازياد الآثار الاقتصادية للأزمة الاوكرانية الروسية على العالم كله، ومصر جزء من العالم.

وأوضح، ان مراحل التوزيع تمت بالتنسيق الكامل مع المحافظين في المحافظات المستهدفة، وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بتلك المحافظات.

وزن الكرتونة 14 كيلوجراما

وأضاف «عبدالفتاح»، أن صناع الخير وبنك القاهرة حرصا على أن يكون التوزيع على المستحقين في منازلهم، موضحا أن وزن الكرتونة يصل وزن الواحدة منها إلى 14 كيلوجراما، وتحوي موادا غذائية ضرورية، ومنها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، وأن التوزيع شمل القرى والنجوع الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن صناع الخير في تعاونها مع بنك القاهرة لتلبية الاحتياجات الغذائية تنطلق من استراتيجية عمل تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة، تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، وعلى رأس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية.