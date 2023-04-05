فائدة شهادات بنك القاهرة وأنواعها بعائد يصل إلى 22%.. تعرف عليها

بعد طرح بنك القاهرة عددًا من الشهادات الجديدة مرتفعة الفائدة، اتجه العديد من المواطنين للبحث عن فائدة شهادات بنك القاهرة وأنواعها التي تصل إلى 22%، وهو عائد مرتفع جدا.

شهادات بنك القاهرة

ويطرح بنك القاهرة للمواطنين العديد من الشهادات المختلفة وذات عائد مختلف ليناسب جميع العملاء على حسب المدة والعائد الذي يفضلونه، وتعود شهادات بنك القاهرة بالنفع على العملاء من خلال الحفاظ على أموالهم والحصول على عائد مستمر ودوري.

فائدة شهادات بنك القاهرة وأنواعها

وأعلن البنك عن طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بفائدة متدرجة، بحد أدني يبدأ من 10000 جنيه، حيث تقدر الفائدة بـ 22% على السنة الأولى و18% على السنة الثانية و16% على السنة الثالثة.

ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، وممكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتصل مده الادخار 3 سنوات.

كما طرحت أيضا شهادة بفائدة 19% بعائد ثابت ومستقر لمدة 3 سنوات، حيث يبلغ الحد الأدنى للشهادة 10000 جنيه بعائد مستمر طول فترة سريان الشهادة ويكون صرف الشهادة بشكل شهري، ويتم احتساب العائد من اليوم الثاني للشراء، ويتيح بنك القاهرة لعملائه إمكانية استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، كما يمكن الحصول على قرض بضمان تلك الشهادة.

وبجانب الشهادتين الجدد يقدم بنك القاهرة العديد من شهادات البريمو المتنوعة بعوائد تنافسية ومدد مختلفة تتناسب مع احتياجات العملاء الادخارية، ومنها الشهادات البريمو الخماسية المتميز بفائدة 18% متغيرة، ومدة الشهادة 5 سنوات، بدورية الصرف ربع سنوي، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

أما الشهادات البريمو الثلاثية المتميزة، فتقدر بفائدة 18% وتصل مدتها إلى 3 سنوات بدورية صرف ربع سنوي أي كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه مصري.